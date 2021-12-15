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Somali'deki kuraklık 2.8 milyon kişiyi etkiledi

Son iki yılda yeterli miktarda yağışın düşmediği Somali, kuraklık felaketiyle karşı karşıya. 2.8 milyondan fazla kişinin kuraklıktan etkilendiği ülkede, İHH İnsani Yardım Vakfı yardım çalışması başlattı.

2 Saat Önce
2021-12-15 15:14:44
Somali'deki kuraklık 2.8 milyon kişiyi etkiledi

Somali'de 2020 ve 2021 yıllarında yeterli yağış oluşmaması sonucu yaşanan kuraklık felaketi devam ediyor.Hükümetin“acil durum” ilan ettiği ülkede, 23 Kasım'da uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Somalili milyonlarca insan, temiz suyave yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Acil yardıma ihtiyaç duyuluyor

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı son durum raporunda; Somali'deki 74 bölgenin 66'sında 2.8 milyondan fazla kişinin kuraklıktan etkilenerek acil yardıma ihtiyaç duyduğu, 110 binden fazla kişinin iseülke içinde şehir merkezlerine doğru göç ettiği kaydedildi. Raporda ayrıca,5 yaşın altındaki1.2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuifade edilirken, 2022'de 7,7 milyon Somalilinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahminine de yer verildi.

Kuraklık nedeniyle 16 kişi öldü

Mudug Vali Yardımcısı AhmedMohamedShire yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının su sıkıntısı, 3,5 milyon kişinin de gıda sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Açıklamada, 6 kişinin kuraklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğibelirtilirken, bu kişilerin arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Somali'deki kuraklık nedeniyle geçen ay en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Çiftçiler hayvanlarının yüzde 80'ini kaybetti

Yaygın kuraklıktan güneydeki Jubaland eyaletinde, özellikle Kismayo ve Afmadow'da bulunan insanlar da yoğun şekilde etkilenirken, bölgedeki çiftçiler kuraklık ve hava koşulları nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.

Yardım kampanyası başlatıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuraklık sebebiyle tarım alanlarının da sulanamadığı ülkeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Gedo bölgesinde su dağıtımlarına başlayan İHH ekipleri, Somali'nin farklı bölgelerinde su ve gıda dağıtımları yapmak için hazırlıklara başladı.

Çok sayıda bölgede su kuyuları kururken, ülkede, sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı. 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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