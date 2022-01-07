DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağına bir indirim daha
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!
Enerjide projesi için bazı taşınmazlarda acele kamulaştırma kararı
Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir
Abdullah Ağar'dan kritik ''Kazakistan'' yorumu: Tokayev'e gönderme!
Düzenlemede sona gelindi: Evlilik süresine göre nafaka!
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi
Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

TIMETURK / YAŞAM / Sokak ortasında dehşeti yaşattılar! 1 yaralı

Sokak ortasında dehşeti yaşattılar! 1 yaralı

Adana'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Kaplan, sırtından aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, otomobili de zarar gördü.

2 Saat Önce
2022-01-07 06:47:31
Sokak ortasında dehşeti yaşattılar! 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yakın bir yere otomobilini park edip, araçtan inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin silahlı, bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı. Saldırdıkları Kaplan'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı.

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı. Tedavisi süren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş