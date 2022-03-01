Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Şoför alımı da yapacak olan Adalet Bakanlığı; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştirecek. Peki ama şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı...

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Şoför alımı da yapacak olan Adalet Bakanlığı; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştirecek. Peki ama şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı...

Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştireceğini belirtti.

Başvurular 1 Mart itibariyle başladı.

Başvurular nereye yapılacak?

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Başvuru şartları için TIKLAYINIZ... .