DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor
Soylu: FETÖ'nün tek umudu 'KHK mağduriyeti'
Rusya: Batı'nın kibirli felsefesine son verilmeli
SGK’dan Kadın İstihdamı Projesi açıklaması
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Alman teknik direktörden 'Ukrayna' istifası
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'da
Dünyanın en büyük konteyner şirketinden Rusya açıklaması
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!
Rusya'dan Fransa'ya: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir
Yunanistan: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız
Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu
Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?
Fransa Rusya’ya 'topyekûn ekonomik/mali savaş' ilan etti

TIMETURK / YAŞAM / Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Şoför alımı da yapacak olan Adalet Bakanlığı; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştirecek. Peki ama şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı...

2 Saat Önce
2022-03-01 14:37:16
Şoför iş ilanı | Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Şoför alımı da yapacak olan Adalet Bakanlığı; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştirecek. Peki ama şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı...

Adalet Bakanlığı 202 şoför alımı ilanı

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada; adliyelerde görev yapacak 83, Bakanlık merkezde görev yapacak 20, personel eğitim merkezinde görev yapacak 9, ceza infaz kurumlarında görev yapacak 90 şoför alımı gerçekleştireceğini belirtti.

Başvurular 1 Mart itibariyle başladı.

Başvurular nereye yapılacak?

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Başvuru şartları için TIKLAYINIZ... .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş