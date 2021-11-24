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'Siyah uzaylı' olmaya çalışan Fransız şimdi de iki parmağını kestirdi
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TIMETURK / YAŞAM / 'Siyah uzaylı' olmaya çalışan Fransız şimdi de iki parmağını kestirdi

'Siyah uzaylı' olmaya çalışan Fransız şimdi de iki parmağını kestirdi

'Siyah uzaylı' olmak için vücudunu dönüştüren 33 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo sol elindeki iki parmağını kestirdi. Loffredo daha önce dilini, üst dudağını ve burnunun bir kısmını kestirmiş, gözbebekleri dahil vücudunun tamamını dövmelerle kaplatmıştı.

2 Saat Önce
2021-11-24 09:15:50
'Siyah uzaylı' olmaya çalışan Fransız şimdi de iki parmağını kestirdi

"Siyah uzaylı" olmak için vücudunu dönüştüren 33 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo sol elindeki iki parmağını kestirdi. Alfredo, uzaylı tasvirlerindekine benzer şekilde elini pençe biçimine getirmek istiyor.

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Loffredo daha önce dilini, üst dudağını ve burnunun bir kısmını kestirmiş, gözbebekleri dahil vücudunun tamamını dövmelerle kaplatmıştı.

Vücudunun geçirdiği dönüşümle pek çok kişiyi şoke eden görüntüsüne rağmen Loffredo hedefinin yalnızca yüzde 34'üne ulaşabildiğini söylüyor.

Loffredo, Insragram'da Black Alien Project (Siyah Uzaylı Projesi) isimli hesabından vücudunun fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

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Yüzük ve serçe parmağının olması gereken yerde dikiş izleri bulunan elinin fotoğrafını paylaşan Loffredo, "İç huzurumu geliştiriyorum" dedi.

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Fransız yayın kuruluşu Midi Libre'ye 2017'de verdiği röportajda Loffredo şunları söylemişti:

Çok küçük yaşlardan itibaren insan vücudundaki mutasyon ve dönüşümlere tutkuluyum.

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Loffredo şu ifadeleri eklemişti:

Korkunç bir karakterin yerine geçmeyi seviyorum. Sık sık bir yere yerleşirim ve özellikle geceleri karanlık sokaklarda karakteri canlandırırım. Oynadığım rolle aramdaki karşıtlığı keşfediyorum.

Loffredo'nun takipçilerinden bazıları onu desteklerken birçok sosyal medya kullanıcısı onu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı şunları dile getirdi:

Uzuvlarını kaybederek talihsizlik yaşayanlara ve vücudunun olması gerektiği gibi işlemesinin yollarını arayanlara bariz saygısızlık.

Bir diğeriyse, "Eninde sonunda buna yüzde 100 pişman olacaksın" dedi.

Loffredo "vücut sanatı" olarak nitelendirdiği projesine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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