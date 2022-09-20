Sivrisinekten korunma yöntemleri neler? Sivrisinek nasıl kovulur?

İstanbul’da gündem olan sivrisinekler, binlerce vatandaşı hastanelik etti. Peki sivrisinekten nasıl korunulur? Sivrisinek kovmanın yöntemi nelerdir? Sivrisinekten korunmak için nelere dikkat etmek gerekir? Sivrisinek kovucu işe yarar mı? Sivrisinek kovuculardan hangisi kullanılmalı? İşte sivrisineklere karşı alınması gereken önlemler…

Sağlık Bakanlığı tarafından sivrisinekten korunma rehberi yayımlandı. Rehberde, sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceği ifade edildi. Peki sivrisineklerden nasıl korunulur? Sivrisinekler için hangi önlemler alınmalı?

Sivrisinekten korunma rehberi

Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir.

Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa cibinlik kullanılması önerilmektedir.

Hangi sivrisinek kovucular kullanılmalı?

Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.

Çocukları sivrisinekten nasıl koruruz?

2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar.

Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Sivrisinekten korunmak için ampul

Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.

Seyahatte dikkat edilecekler

Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü şikâyetlerinin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir. .