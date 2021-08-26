Sivri sineklerle 'tarihi' mücadele

Sivri sineklerin tarihi dinozorların tarihiyle eşdeğer. Taşıyıcı sivrisineklerin bir ısırığı Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayar. Makedonya Kralı Büyük İskender'in ölümünde de bu sineklerin payı var

Sivrisinekler neredeyse insanın ortaya çıkışından beri başa bela olmuşlardır.Bazı kaynaklara göre Milattan Önce 500 yılında sıtma hastalığının nedeninin sivrisinekler olduğu Hindistan'da anlaşılmıştır.

1905'te sivrisinekler, sarıhumma salgınından paniğe kapılan işçilerin kaçmasından dolayı neredeyse Panama Kanalı'nın yapımını engellemeyi başarıyorlardı. Sivrisineklere karşı bir çözüm önerisi 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi: DDT. Colorado'da sivrisinekleri ve diğer zararlıları engellemek amacıyla denenen DDT başlangıçta mucize bir ilaç gibi görünmüştü. Ne var ki kısa süre sonra yasaklandı. Bugün ülkemizin hemen her köşesinde mahallelerde gezen "sinek ilaçlama araçları" da bu mücadelede, tarihi eskiye dayansa da önemli yer tutmakta...

Sivri sinek ile ilgili ilginç bilgiler

2 aya kadar yaşayabilirler.

Hızları saatte 2 km'yi bulur

Erkek sivrisinekler, dişileri kanat seslerinden bulurlar.

İnsanları nefeslerindeki karbondioksitten bulurlar.

Bir insanın kanını tamamıyla bitirmek için yaklaşık 1.200.000 sivrisinek gerekir.

Terleyenlerin kanını daha çok severler.

Nijerya'da sivrisineklere karşı korunmak için 200 kişilik bir ağ yapıldı.

Kökenleri çok eski, Dinozorlarla birlikte bile yaşamışlardır.

Arılar gibi çiçeklere polen yayarlar.

Kanada'da Manitoba şehrinde kocaman bir sivrisinek heykeli var.

Kalp kurdu köpeklere sivrisineklerden geçer.

Dünyadaki en tehlikeli hayvanlardan. Taşıyıcı sivrisineklerin bir ısırığı Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayar.

Bilim adamlarına göre çikolata, koku duyularının ayarını bozuyor.

2003'te yayınlanan bir dergiye göre Büyük İskender sivrisinek ısırığı yüzünden ölmüş.

Güneşten kaçınmak için gölgelerde vakit geçirirler. Aşırı sıcak ölümlerine sebep olur

Bilim adamlarına göre Dünya'ya Güney Amerika'dan yayıldılar.

Peki sivri sineklere karşı korunmak için neler yapılmalı ve nasıl bir yol izlemeliyiz:

Sineklik kullanmayı ihmal etmeyin

Özellikle yaz aylarında, havalar genellikle bunaltıcı derecede sıcak olduğundan neredeyse günün her saati camların açık olmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada sinekler ile aranızda bir bariyer görevi gören sineklikler imdada yetişiyor.

Sineklik, sineklerle olan savaşınızda size fayda sağlayacak en önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntem, sinekler evinize gelmeden önce önlem amaçlı olduğundan, yaz boyunca sinekleri yok etmek için uğraşma ihtimalinizi büyük oranda azaltır.

Günlük duş sayısını artırın

Özellikle yaz aylarında sık sık duş almak, kendinizi daha dinç ve iyi hissetmenizi sağlar. Vücut teri sizi rahatsız ettiği kadar sivrisinekleri de davet ediyor. Geceleri hem rahat bir uyku için hem de sivrisineklerden korunmak için uyumadan önce duş alabilirsiniz.

Fesleğen etkili mi?

Fesleğen birçok kişi tarafından çok sevilse ve evlerde sık sık kullanılsa da neyse ki sinekler sizinle aynı fikirde değil. Elde bıraktığı kokusu, bakımının kolaylığı ve çabuk büyümesi sayesinde oldukça fazla yetiştirilen fesleğen, sinekler üzerinde kötü bir etki bırakıyor. Evinizin değişik noktalarına fesleğen yerleştirerek, hem evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilir hem de sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.

Karanfil tanelerinin etkisi

Evinizin bazı bölgelerine karanfil taneleri bırakabilirsiniz, böylece sinekleri uzaklaşacaklar.Bahçe ve balkonunuzda sodyum lambaları bulundurabilirsiniz. Bunlar sivrisineklerin daha az gelmesini ve elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar.Yine bahçe ve balkonunuza sarımsak, biberiye, kadife çiçekleri ekerseniz kokusundan rahatsız olur ve kaçarlar.

Rahat bir uyku için saf vanilya parçasını yatarken nabız noktalarına sürebilirsiniz.

Su kapları bırakırken dikkat

Evinizin sık kullanmadığınız alanlarında su dolu kaplar bazen uzun süre bekleyebiliyor. Evde bir anda artan sivrisinek nüfusunun sebebi; çiçeğinizi suladığınız ve yarım kalan bir kap su ya da sokak hayvanları için bıraktığınız sular olabilir. Gölet, bataklık, inşaatlarda bulunan sulu alanlar, evde kedi ya da köpeğinizin su kapları, kullanılmayan havuzlar, ağzı açık şekilde uzun süre aynı kapta bekleyen su ya da fosseptikler sivrisineklerin üremesi için oldukça uygun ortamlardır.

Koyu renklere geliyorlar!

Özellikle siyah ve kırmızı renkler sinekler için davetiye gibi. Yaz aylarında sinek saldırısına maruz kalmamak için koyu renklerden uzak durmakta fayda var. Koyu renkler yerine açık ve pastel tonlarını tercih ederek hem sivrisineklerden hem de güneş ışınlarından çok daha az etkilenebilirsiniz.Sineklerle karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğu bölgelere giderken şort, etek ya da kısa kollu t-shirt uygun olmayabilir. Bunun yerine ince uzun kollu ve açık renkli bir üst ile keten pantolon giyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.