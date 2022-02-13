Sivas'ta yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Sivas Valiliği kar uyarısı | Sivas hava durumu

Sivas'ta yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Binlerce öğrencinin okula gitmesinin zorlaştığı dönemde Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki ama Sivas Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı m? Sivas kar tatili ve Sivas hava durumu...

Sivas'ta yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Binlerce öğrencinin okula gitmesinin zorlaştığı dönemde Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki ama Sivas Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı m? Sivas kar tatili ve Sivas hava durumu...

Sivas'ta yarın (14 Şubat) okullar tatil mi?

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar nedeniyle Sivas'ta okullar tatil edilmişti. Fakat valilikten henüz 14 Şubat Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Valiliğin açıklamasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Sivas hava durumu

Sivas Valiliği kar uyarısı

Bu geceden itibaren başlayan ve gün boyu süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışı sebebiyle;

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olan), süt izni kullanan, gazi (% 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 10 Şubat Perşembe günü 1 gün süre ile idari izin verilmiştir.

- Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak, 10 Şubat Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer; 09.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 olarak düzenlenmiştir.

- İl genelinde okul öncesi sınıfları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, etüd merkezleri, takviye kursları, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri 10 Şubat Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir.

- İdari izin ve mesai saatleri düzenlemesinde, “istisnai kurumlar” olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden; Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, 112 Acil Arama, İtfaiye, Orman Müdahale, Karayolları, Belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimleri kapsam dışındadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ise gerekli kamu hizmetinin sunulmasında aksamalara mahal vermemesi önem arz etmektedir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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