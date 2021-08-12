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TIMETURK / YAŞAM / Şişen cep telefonu bataryası patladı

Şişen cep telefonu bataryası patladı

Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise götürdüğü cep telefonu patladı.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:58:34
Şişen cep telefonu bataryası patladı

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Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı.

Patlama nedeniyle yanan cep telefonunu Kaya, tezgahtan alarak yere attı.

"Büyük bir patlama sesi meydana geldi, dumanlar yükseldi"

Cep telefonunu tamir eden Yasin Kaya, cihazın ilk servise bataryasında oluşan şişlik nedeniyle getirildiğini belirterek, "Arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koyduk. Cihaz ısıtıcıda biraz bekledikten sonra bir anda patladı. Büyük bir patlama sesi meydana geldi, dumanlar yükseldi. Cihazı aletlerime zarar vermesin diye mecburen tezgahtan elimle alarak yere attım. Kendiliğinden sönmesini bekledim. Ayağımla da söndüremezdim, aşırı bir yanma vardı. Yanan bataryaların sönmesi kolay kolay olmaz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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