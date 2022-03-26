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Sırrı çözüldü! Vampir yarasalar neden kanla besleniyor?

Bilim insanları, vampir yarasaların nasıl sadece kan tüketerek hayatta kaldığını buldu. Vampir yarasalarda, eksik olan veya artık çalışmayan 13 gen olduğu belirlendi. 1400 yarasa türünden yalnızca 3'ü kanla besleniyor.

48 Dakika Önce
2022-03-26 20:29:41
Sırrı çözüldü! Vampir yarasalar neden kanla besleniyor?

Araştırmacılar, Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, vampir yarasaların genomlarını diğer yarasa türlerinin genomlarıyla karşılaştırdı.

Vampir yarasalarda, 26 yarasa türüyle karşılaştırıldığında, eksik olan veya artık çalışmayan 13 gen olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu gen adaptasyonunun, zamanla vampir yarasaların demir ve protein açısından zengin, ancak yağ veya karbonhidrat açısından zayıf olan kan diyetine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Bu tür Güney ve Orta Amerika'da yaşıyor

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Araştırmanın yazarlarından Michael Hiller, yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda olup geceleri diğer hayvanların kanlarını emerek beslenen bu yarasa türünün, Güney ve Orta Amerika'da yaşadığını belirtti.

Tulane Üniversitesinden yarasa araştırmacısı Kim Frank, çalışmaya ilişkin, "Kan, korkunç bir besin kaynağı. Vampir yarasaların kanla hayatta kalabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Yarasalar arasında bile oldukça garipler." ifadelerini kullandı.

Vampir yarasalar sadece kanla beslenerek hayatta kalabilen nadir memeliler arasında yer alıyor. 1400 yarasa türünden yalnızca 3'ü kanla, diğer türler çoğunlukla böcek, meyve, küçük kurbağalar ve balıklarla besleniyor. AA .

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