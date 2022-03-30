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TIMETURK / YAŞAM / Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası

Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.

1 Saat Önce
2022-03-30 11:14:16
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası

Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi.

Ülkede uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.

Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar'ın 2013'te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu ve 2 yıl sonra idam cezası aldığı bildirildi.

İdam cezasına karşı eylem yapan başta BM İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.

Aktivist Kirsten Han, Kahar için gece hapishanenin dışında nöbet tuttuklarını belirterek yoksul bir aileden gelen ve uyuşturucu bağımlısı olan Kahar'ın uzun yıllar hapis yattığını söyledi.

Han, iki yıl aranın ardından Singapur'da infazların tekrar hızlanabileceğine dair endişesini dile getirdi.

Singapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.

Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı. .

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