DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti
Funda Kocabıyık görevden mi alındı? Funda Kocabıyık neden görevden alındı? Uşak Valisi Funda Kocabıyık niye merkeze çekildi?
TOKİ'den Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama
Altın ve dolarda son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur
Bekçi alımı KPSS puanı | Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı? Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı?
Bülent Arınç'tan Erdoğan'a gönderme! 'Esas naas burada'
Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan
Bekçi alımı 2022 | 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?
MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bir şehirde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı
Bazı taşınmazların satışına onay
Haiti'de çeteler arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIMETURK / YAŞAM / Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti

Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti

Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakan sinema tarihçisi ve gazeteci yazar Agah Özgüç, 90 yaşında hayatını kaybetti.

16 Dakika Önce
2022-04-28 10:54:47
Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti

Sinema tarihçisi ve gazeteci yazar Agah Özgüç, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Özgüç'ün vefatını sosyal medya hesabından, "Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleriyle duyurdu.

aga2

- Agah Özgüç kimdir ?

İstanbul'da 1932'de dünyaya gelen Özgüç, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim aldı.

Özgüç, 1950'li yıllarda "Yelken", "Petek", "Şairler Yaprağı", "Türk Sanatı" ve "Salkım" gibi birçok edebiyat dergisine şiirler, denemeler yazdı. 1961'de ise profesyonel anlamda gazeteciliğe başladı.

"Artist", "Sinema", "Ses" ve "Perde" gibi dönemin sinema magazin dergilerinde ağırlıklı olarak çalışan Özgüç, sinema alanında ise "7 Gün", "Video Haber", "Gelişim Sinema", "Beyaz Perde", "Cumhuriyet Dergi", "Antrakt", "Sinema", "Albüm" ve "Öküz" gibi dergilere yazdı.

Birçok yayın kuruluşuna özel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunan Agah Özgüç, sinema belgesellerinde de danışmanlık yaptı ve 12 sayı çıkan "Sinema 65" dergisini yönetti.

Türk sinemasına katkıları nedeniyle 1992'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Altın Artemis Ödülü" verilen ilk sinema yazarı olan Özgüç, 1992- 1993'te Ankara Sanat Kurumu'nun sinema ödülünü aldı.

aga3

Özgüç, 1999'da ise 2. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne değer görüldü. 2000 yılında da Sinema Yazarları Derneğince Emek Ödülü takdim edildi.

Sinema alanında birçok eser de kaleme alan Agah Özgüç'ün kitaplarından bazıları şöyle:

"Türk Filmleri Sözlüğü", "Türk Sineması Sansür Dosyası", "Arkadaşım Yılmaz Güney", "Peçete Kağıtlarındaki Anılar", "Türk Sinemasında On Kadın", "Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney", "Türk Sinemasında İlkler", "Bir Sinema Günlüğünden Aykırı Notlar", "80'inci Yılında Türk Sineması", "Türk Sinemasında Cinayetler ve İntiharlar Dosyası", "Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü", "100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması", "Türk Film Yapımcıları Sözlüğü" .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş