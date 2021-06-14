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Sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi

'Şebeke', 'Kurtuluş' ve 'Superman' filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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14.06.2021 10:01:34
Sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi

"Şebeke", "Kurtuluş" ve "Superman" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de "Kurtuluş" filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.

Oyuncu, 1976 tarihli "Şebeke" filminde canlandırdığı televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki "Superman" filminde yer alan Beatty, ayrıca "Baş Sayfa" (1974), "Nashville" (1975) ve "Başkanın Bütün Adamları" (1976) filmlerinde rol almıştı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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