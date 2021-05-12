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Sinekle mücadele hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmaları kapsamında 17 ilçede hem merkez hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilaçlama yapıyor.

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12.05.2021 18:55:47
Sinekle mücadele hız kesmiyor

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları 231 personel, 80 adet ilaçlama aracı ve 232 adet ilaçlama ekipmanı ile 17 ilçede kesintisiz devam ediyor.

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Çalışmalar kapsamında son bir hafta içinde 27.500 adet sivrisinek üreme alanı ile karasinek larva mücadelesi kapsamında 650 adet gübrelik alanda ilaçlama yapıldı. Yine sivrisinek ve kronomit mücadelesi kapsamında; 12 adet dere alanı, 670 adet yeşil alan, ayrıca 750 adet rögarda kanal sisleme makineleri ile ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan