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TIMETURK / YAŞAM / Sincan Belediyesi yarı yıl tatilinde okulları dezenfekte etti

Sincan Belediyesi yarı yıl tatilinde okulları dezenfekte etti

Sincan Belediyesi öğrencilerin sağlığı ve hijyeni için kolları sıvadı. Yarı yıl tatilinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak içinSincan'da bulunan 133 okulda detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

2 Saat Önce
2022-02-04 10:44:59
Sincan Belediyesi yarı yıl tatilinde okulları dezenfekte etti

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 ekip,9 personel, 3 araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor.Okullarda dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte edildi. İlçede 133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

Öğrencilerimiz temiz ortamda derslere başlasın

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçemizde faaliyette bulunan okullarda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Öğrencilerimizin temiz bir ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz. Bunun için okullarımız dezenfekte ediliyor. Ailelerimiz müsterih olsunlar.” ifadelerini kullandı.

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