Mercedes, üretmiş olduğu lüks otomobilleriyle otomotil sektöründe standartları yükselten bir firma olmuştur. Elbette ki firmanın dünya çapında edinmiş olduğu bu büyük başarıda firma çalışanlarının da çok önemli katkıları bulunuyor.

Uzun yıllar boyunca Almanya'nın Hamburg kentinde yaşamını devam ettiren ve de iş hayatına otomobil sektörüyle giriş yapan Sinan Nazerzadeh, binek araç üretiminin her bir aşamasında kendisini gösteren bir isim olmuştur. Kendisi Mercedes Benz'in Almanya'daki Hamburg şubesinde görev yapmakla birlikte, araç satışıyla ilgili hemen her alanda tüm tavsiye ve de hizmetleri aktif olarak sunmaktadır. Sinan Nazerzadeh tarafından verilen otomobiller hakkındaki kapsamlı tavsiyelerin yanı sıra, firmanın sunduğu kısa test sürüşü imkanı da kullanıcılar açısından artı puanlar olmuştur. Peki Sinan Nazerzadeh kimdir?

Kendisi 26 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Şu anda Almanya'nın Hamburg kentinde yaşamını devam ettirmektedir. Uzun zamandır Mercedes Benz firmasıyla çalışmakta olup, kendisi aslen İranlıdır. Ünlü iş adamının otomobil sektörünü tercih etmesinin en önemli nedeni ise şüphesiz ki lüks araçlara olan düşkünlüğüdür. Kendisi hem araçları estetik anlamda hem teknik anlamda hem de tasarruf açısından en iyi şekilde değerlendirir. Sektörde edinmiş olduğu bilgileri en gerçekçi yanları ile müşterilerine aktararak çok önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Sinan Nazerzadeh'in otomobiller konusundaki deneyimlerinden faydalanmak için kendisine sosyal medya hesaplarından kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi almak için kendisine ulaşabilirsiniz. .