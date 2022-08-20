Simge Şebnem Aköz Kimdir, Nerelidir? Simge Şebnem Aköz Başarıları
Simge Şebnem Aköz kimdir? Voleybolcu Simge Şebnem Aköz’ün başarıları ve aldığı ödüller neler? Voleybolcu Simge Şebnem Aköz, maçlarda göstermiş olduğu performansı ile büyük bir beğeni topladı. Başarılı voleybolcu Simge Şebnem Aköz’ün kim olduğu merak edilmekte. Simge Şebnem Aköz hakkında merak edilenlere değineceğiz.
2022-08-20 10:43:42
Simge Şebnem Aköz Kim?
Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991, Samsun'da doğdu. Simge Aköz boğa burcudur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 55'tir. Samsun doğumlu olan Simge Şebnem Aköz, baba tarafından ise aslen Amasya'lıdır.Aköz, Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı. Voleybolcu Simge Şebnem Aköz sırası ile, İstanbul Artvin Spor Kulübü, Ünsped Spor Kulübü, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri Eczacıbaşı kadrosunda forma giymektedir.
Simge Şebnem Aköz Başarıları
Kulüp Başarıları
- 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
- 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
- 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
- 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
- 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
- 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2022 CEV Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
- 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2018 Milletler Ligi İkinciliği
- 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
- 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
- 2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü
- 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü
Bireysel Başarıları
- 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero"
- 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”
- 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”
Simge Şebnem Aköz Ödülleri
Bireysel
- 2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"
- 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"
- 2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"
Millî takım
- 2017 Avrupa Şampiyonası - Med 3.png Bronz madalya
- 2018 Uluslar Ligi - Med 2.png Gümüş madalya
- 2019 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya
- 2021 Milletler Ligi - Med 3.png Bronz madalya
- 2021 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya
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