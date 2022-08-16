Simge Sağın Kimdir, Nerelidir? Simge Sağın Aldığı Ödüller Neler?

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın aslen nerelidir? Şarkıcı Simge kim? Simge Sağın aldığı ödüller neler? Son zamanlarda arama motorunda en çok araştırılan isimlerden Simge Sağın, Türk şarkıcı ve müzisyendir. Simge Sağın hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar.

Simge Sağın Kim?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Konservatuvarda Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşça ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı. Üniversitenin ilk yılı Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Daha sonra Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Simge Sağın Aldığı Ödüller

2015 yılında Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcısı oldu.

2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı ödülü

2012 Pal Fm Müzik Ödülleri -En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı

2015 TURKMSIC Ödülleri -Yılın En İyi Çıkışı

2015 Düzce Üniversitesi 3. Medya Ödülleri -En İyi Kadın/Single

2015 İzmir 9 Eylül Üniversitesi Ödülleri -Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

2015 Pantene Altın Kelebek Ödülleri- En İyi Çıkış Yapan Solist

2015 1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri -En İyi Şarkı

2016 3. En Moda Dergisi Ödülleri -Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Solisti

2016 Beykent Üniversitesi Ödülleri -Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

2016 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri -Pantene Yıldızı Parlayanlar

2017 15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri -En Beğenilen Şarkı

2019 Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri -Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

2019 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri- En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

2019 5. Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Kadın Pop Sanatçı

2020 Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri -En İyi Kadın Şarkıcı

Simge Sağın Albümleri

Yeni Çıktı (2011)

Ben Bazen (2018)

Filmografi