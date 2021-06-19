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Silivri'de toplu yengeç ölümü: ''Sebebi müsilaj olabilir''

İstanbul'da Silivri sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti.

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Google News - Timeturk
19.06.2021 14:06:36
Silivri'de toplu yengeç ölümü: ''Sebebi müsilaj olabilir''

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İstabul'da Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde sahile onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene" diye konuştu.

Yaşar, "Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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