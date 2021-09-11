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Silah kaçakçıları Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı.

2 Saat Önce
2021-09-11 11:10:01
Silah kaçakçıları Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 11 av tüfeği, bir uzun namlulu silah, bir tabanca üst kapağı, iki tabanca şarjörü ve 60 mermi ele geçirdi.

Ekipler, iki zanlıyı silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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