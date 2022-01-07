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Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkaracaklardı! Yakalandılar

Kayseri polisi, önemli bir operasyona imza atarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çeşitli tarihi eserleri ele geçirdi.

2 Saat Önce
2022-01-07 06:53:33
Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkaracaklardı! Yakalandılar

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.

Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.

Müzeye teslim edilecek eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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