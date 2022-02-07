Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu? Ayşen İnci'den Sihirli Annem itirafı

Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu? Bir dönemin çocukluğuna büyük etki eden ve akıllarda iz bırakan Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Ayşen İnci'nin açıklamaları gündem oldu. Dizinin tutmayacağını düşündüğünü belirten Periliçe, tam tersi o dönemde çok izlendiği ve hayran kitlesi tarafından yolda yürüyemez hale geldiğini belirtti. Peki Ayşen İnci ne dedi?

Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu? Bir dönemin çocukluğuna büyük etki eden ve akıllarda iz bırakan Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Ayşen İnci'nin açıklamaları gündem oldu. Dizinin tutmayacağını düşündüğünü belirten Periliçe, tam tersi o dönemde çok izlendiği ve hayran kitlesi tarafından yolda yürüyemez hale geldiğini belirtti. Peki Ayşen İnci ne dedi?

Ayşen İnci'den Sihirli Annem itirafı

Ayşen İnci rol teklifinin anlatılmasını; "Aradılar 'Bir rol var, inanılmaz yakışacaksın. Gökte uçuyorsun, sihir yapıyorsun. Biri insanken köpek oluyor' dediler. 'Ne kadar saçma sapan bir iş' diyorum ama kıramadım. İçimden de 'Nasıl olsa kimse izlemiyordur' diyorum. O arada benim oyunum var. Hiçbir şekilde televizyon izleyemiyorum, sürekli tiyatrodayım. 'Neyse kırmayayım nasıl olsa kimse izlemiyordur' dedim. Ondan sonra yolda yürüyemez hale geldim. İyi ki de oynamışım. Kucağında çocuk var, 'Ben sizle büyüdüm' diyor. Müthiş bir şey" sözleriyle anlattı.

Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu?

Canlandırdığı Periliçe karakteri için söylediği sözlerle gündeme tekrar oturan güzel oyuncu, yaş aldıkça kadın oyuncuların klasik rollerde bırakıldığını fakat erkek oyuncuların her yaşta rahatlıkla işbulabildiğini de dile getirdi.

Mesleği hakkında; "Oynadığım her karakteri benim hayal dünyama, ruhuma, bedenime konuk gelen misafirler gibi görüyorum. O yüzden bu işler bitince çok fazla etkisinde kalmam. Bazıları kendilerine gelemiyorlar, böyle bir şey yok! Onlar bana konuk geliyorlar, sonra başka konuklar. Benim için orada önemli olan değişik konukların gelmesi. Böylece farklı duygular deneyimleyeyim, onlardan başka şeyler öğreneyim. Hep aynı şey geldiği zaman olmuyor, tekrar olmasın istiyorum ama tekrardan da kaçamıyorum" sözlerini kullandı. .