Sigaraya yüzde kaç zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar?

Sigaraya yüzde kaç zam geldi? Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre sigara fiyatlarında ÖTV artışı yaşanacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren sigara zammından sonra en düşük fiyatlı sigara ne kadar oldu? Sigaraya kaç TL zam geldi? İşte merak edilen detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre sigara fiyatlarında ÖTV artışı yaşanacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren sigara zammından sonra en düşük fiyatlı sigara ne kadar oldu? Sigaraya kaç TL zam geldi? İşte merak edilen detaylar...

Sigaraya yüzde kaç zam geldi?

Yapılan zamla birlikte, asgari maktu vergi tuturı 0.71 liradan 0.78 liraya yükselmiş oldu. Sigaraya uygulanan Özel Tüketim Vergisinde %10'luk zamla birlikte 1 paket sigaradan alınan 1.69 lira artmış oldu.

Sigaraya kaç TL zam geldi?

2022 yılının ilk aylarında gelen iki zammın ardından yapılan üçüncü zamla birlikte sigara fiyatlarında, markalarına göre, artış yaşandı. %10'luk zamla birlikte 1 paket sigaradan alınan fiyat artışı 1.69 lira oldu. Bu fiyat ve artış, sigara markalarına göre değişkenlik gösterdi.

En düşük sigara fiyatı ne kadar?

Yapılan zam sonrasında en düşük sigara fiyatları da şaşkınlığa sebep oldu. Güncel sigara fiyatları listesinde Phlip Morris grubunda 25,50 TL olan en düşük fiyatlı sigaranın 4 TL'ye yükseldiği gözlemlendi. .