Sigaraya kaç TL zam geldi? 2022 Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara zam ne zaman gelecek?

Sigaraya kaç TL zam geldi? Geçtiğimiz aylarda sigaraya ÖTV zammı yapılmıştı. Bu ay içinde sigara zammı takip ediliyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sigara zammı doğrulandı. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara zam ne zaman gelecek? Sigara fiyatları ne kadar arttı? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda sigaraya ÖTV zammı yapılmıştı. Bu ay içinde sigara zammı takip ediliyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sigara zammı doğrulandı. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara zam ne zaman gelecek? Sigara fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

Sigaraya kaç TL zam geldi?

Sigara fiyatlarına zam geleceği haberi sosyal medyada gündem oldu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarında zam uygulanacağını duyurdu. Aybaş; "Ufaktan sigara zammı geliyor umarım diğer gruplar yapmaz. Bu listede bazı gruplara zam geçişi olmuştur." sözlerine yer verdi.

Henüz zammın yüzde kaç oranında olduğu netleşmedi.

2022 Haziran sigara zammı ne kadar?

Sigaraya yapılacak olan zam, yüzdelik olarak hesaplanacağı için, markalara göre değişkenlik gösterecek. Dolayısıyla 2 ila 9 TL arasında bir fiyat artışı bekleniyor. Fakat henüz zam oranı belli olmadı.

Sigara zam ne zaman gelecek?

Sigara fiyatlarına yapılacak olan zammın bu ay içerisinde uygulanacağı tahmin ediliyor.

En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.