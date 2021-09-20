Sıcaklıklar 10 derece düşecek

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Ayrıca, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.