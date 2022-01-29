Sibel Can'ın herkesten uzakta büyüttüğü oğlu gündem oldu!

Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinde dünyaya getirdiği Engincan'ı sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımda Engincan'ın yakışıklılığı babası Hakan Ural'dan aldığı yorumları yapıldı.

Şimdilerde Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlarda boy gösteren ünlü sanatçı Sibel Can, 1988 yılında dünyaevine girdiği Hakan Ural'dan 1999 yılında boşanmıştı.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evliliklerinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olmuştu.

Sibel Can'ın, kız kardeşi Melisa Ural'ın aksine magazinden uzak bir yaşam sürdüren büyük oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz gün 30'uncu yaş gününü kutladı.

Ailesi ise sosyal medya hesaplarından Engincan Ural'ın Engincan Ural'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

Melisa Ural, kardeşiyle çekildikleri çocukluk fotoğraflarını yayınlarken Sibel Can ile Hakan Ural, oğullarının son halini paylaştı.

''BABASININ KOPYASI''

Sibel Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Engincan'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Sibel Can'ın takipçileri, Engincan için ''Maşallah çok yakışıklı'', ''Babasının kopyası'' gibi yorumlarda bulundu.

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