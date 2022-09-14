Shima Sabet Kimdir ?

1982 doğumludur ve hayatının büyük bir kısmını kendi ülkesinden uzakta geçirmektedir.

Çocukluk yıllarında ve daha yüksek derecelerde Almanya'da yaşayan, yolunu disiplinli bir şekilde nasıl takip edeceğini ve aynı zamanda hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürebileceğini düşünerek Londra'ya taşındı.

American Intercontinental University London (AIU) ve Chelsea College of London'da İç Mimarlık okudu. Ayrıca Londra Sanat Üniversitesi'nde Moda stilistliği okuyor.

GIA London'da Mücevher Tasarımı işine devam etmektedir.

Shima Sabet, ilk kez lüks bir çok markalı showroom olan SHIBET'i 2012'de yarattı.

Shima Sabet Paris, Londra ve Milano'daki moda sergilerine ve showroomlarına katılmış ve kendi tasarımlarını tanıtmıştır..

Marchesa & Marchesa Notte, Zac Pozen, Badgely Mischka, Monique Lhuillier, Yolancris, Saiidkobeisy ve Rachel Zoe gibi markalarla çalışıyor.