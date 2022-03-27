SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?

SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Peki ama çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır? Kreş yardımı kimlere verilir? İşte detaylar...