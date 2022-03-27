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SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?
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TIMETURK / YAŞAM / SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?

SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?

SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Peki ama çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır? Kreş yardımı kimlere verilir? İşte detaylar...

36 Dakika Önce
2022-03-27 17:12:25
SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?

0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Peki ama çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır? Kreş yardımı kimlere verilir? İşte detaylar...

SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Kurumsal Çocuk Bakım projesi resmi internet sitesi üzerinden; "Projemizin ön kayıtları kapanmıştır. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

SGK kreş desteği ne kadar?

Devlet kreş yardımı: Maddi güçlük çeken ailelere ve çalışan kadınların iş hayatında istihdam edilmesi amacıyla verilen kreş parası yardımı 2022 yılında 1531 TL'ye yükseltildi. .

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