Sezen Aksu Kimdir? Sezen Aksu Şarkıları Neler?
Sezen Aksu kimdir, nerelidir? Sezen Aksu’nun albümleri neler? Sezen Aksu’nun hayat hikayesi ne? Ünlü şarkıcı ve müzisyen Sezen Aksu son zamanlarda arama motorunda araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Birçok albümü ve birbirinden renkli şarkı, besteleri ile gönülleri fetheden Sezen Aksu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-17 23:01:24
Sezen Aksu Kimdir?
Sezen Aksu kim? Sevilen şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu, Minik Serçe unvanıyla sıkça anılmakta. Sezen Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızıdır. Aksu Rizeli bir babanın kızı olarak 1954 yılında Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. Daha henüz üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü. İzmir Kız Lisesini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine devam etti. Fakat üniversite eğitiminin ikinci senesinde okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978) dâhil olmak üzere birçok albüm piyasaya sürdü. Sezen Aksu'nun bugüne kadar 400'den fazla şiir ve bestesi vardır.
Sezen Aksu En Sevilen Şarkıları
- Yalnızlık senfonisi
- Sen Ağlama
- Geri Dön
- Firuze
- Ünzile
- Keskin Bıçak
- Sarı Odalar
- Şinanay
- Rakkas
- Kaçın kurası?
- Şanına İnanma
- Bende Yoluma Giderim
- Haydi Gel Benimle Ol
- Yansın İstanbul
- Seni Yerler
- Onu Alma Beni Al
- Yetinmeyi Bilir Misin?
Müzikalleri
- Sezen Aksu Aile Gazinosu, (1982)
- Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra, (1986)
Sezen Aksu Albümleri
- Adı Bende Saklı
- Deli Kızın Türküsü
- Deliveren
- Demo (albüm)
- Deniz Yıldızı (albüm)
- Düğün ve Cenaze
- Düş Bahçeleri
- Firuze (albüm)
- Öptüm (Sezen Aksu albümü)
- Öptüm Remix
- Ağlamak Güzeldir
- Allahaısmarladık (albüm, 1977)
- Sarı Odalar
- Şarkı Söylemek Lazım (albüm)
- Sen Ağlama (albüm)
- Yaz Bitmeden
- Yeni ve Yeni Kalanlar
- Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde...
- Serçe (albüm)
- Tempo (albüm)
- Türkiye Şarkıları
- Sevgilerimle (Sezen Aksu albümü)
- Sezen Aksu Söylüyor
- Sezen Aksu'88
- Olmaz Olsun (albüm)
- Allahaısmarladık (albüm)
- Remix Maxi Single
- Erkekler
- Allahaşkına (45'lik)
- Kardelen (albüm)
- Kaybolan Yıllar
- Kusura Bakma
- İlk Gün Gibi
- Git (albüm)
- Haydi Şansım
- Işık Doğudan Yükselir
- Heyamola
- Gölge Etme
- Gülümse
- Bahane (albüm)
- Bahane Remixes
- Cumartesi Türküsü
- Biraz Pop Biraz Sezen
- Biraz Pop Biraz Sezen Remix
YORUMLAR (0)