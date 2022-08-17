Sezen Aksu Kimdir? Sezen Aksu Şarkıları Neler?

Sezen Aksu kimdir, nerelidir? Sezen Aksu’nun albümleri neler? Sezen Aksu’nun hayat hikayesi ne? Ünlü şarkıcı ve müzisyen Sezen Aksu son zamanlarda arama motorunda araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Birçok albümü ve birbirinden renkli şarkı, besteleri ile gönülleri fetheden Sezen Aksu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Sezen Aksu Kimdir?

Sezen Aksu kim? Sevilen şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu, Minik Serçe unvanıyla sıkça anılmakta. Sezen Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızıdır. Aksu Rizeli bir babanın kızı olarak 1954 yılında Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. Daha henüz üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü. İzmir Kız Lisesini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine devam etti. Fakat üniversite eğitiminin ikinci senesinde okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978) dâhil olmak üzere birçok albüm piyasaya sürdü. Sezen Aksu'nun bugüne kadar 400'den fazla şiir ve bestesi vardır.

Sezen Aksu En Sevilen Şarkıları

Yalnızlık senfonisi

Sen Ağlama

Geri Dön

Firuze

Ünzile

Keskin Bıçak

Sarı Odalar

Şinanay

Rakkas

Kaçın kurası?

Şanına İnanma

Bende Yoluma Giderim

Haydi Gel Benimle Ol

Yansın İstanbul

Seni Yerler

Onu Alma Beni Al

Yetinmeyi Bilir Misin?

Müzikalleri

Sezen Aksu Aile Gazinosu, (1982)

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra, (1986)

Sezen Aksu Albümleri

Adı Bende Saklı

Deli Kızın Türküsü

Deliveren

Demo (albüm)

Deniz Yıldızı (albüm)

Düğün ve Cenaze

Düş Bahçeleri

Firuze (albüm)

Öptüm (Sezen Aksu albümü)

Öptüm Remix

Ağlamak Güzeldir

Allahaısmarladık (albüm, 1977)

Sarı Odalar

Şarkı Söylemek Lazım (albüm)

Sen Ağlama (albüm)

Yaz Bitmeden

Yeni ve Yeni Kalanlar

Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde...

Serçe (albüm)

Tempo (albüm)

Türkiye Şarkıları

Sevgilerimle (Sezen Aksu albümü)

Sezen Aksu Söylüyor

Sezen Aksu'88

Olmaz Olsun (albüm)

Allahaısmarladık (albüm)

Remix Maxi Single

Erkekler

Allahaşkına (45'lik)

Kardelen (albüm)

Kaybolan Yıllar

Kusura Bakma

İlk Gün Gibi

Git (albüm)

Haydi Şansım

Işık Doğudan Yükselir

Heyamola

Gölge Etme

Gülümse

Bahane (albüm)

Bahane Remixes

Cumartesi Türküsü

Biraz Pop Biraz Sezen

Biraz Pop Biraz Sezen Remix

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