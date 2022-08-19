Sezai Aydın Kimdir, Nerelidir? Sezai Aydın’ın Yer Aldığı Projeler

Sezai Aydın kimdir, nerelidir? Sezai Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler neler? Sezai Aydın nasıl öldü? Usta oyuncu Sezai Aydın, başta seslendirme yeteneğinin yanı sıra ekranlarda göstermiş olduğu oyunculuğu ile büyük bir ilgi topladı. Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Sezai Aydın arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. İzler için usta Oyuncu Sezai Aydın hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar…

Sezai Aydın Kimdir?

Oyuncu Sezai Aydın kimdir? Sezai Aydın 15 Şubat 1952'de Ankara'da Dünya'ya geldi. Babası Hüseyin Bey, annesi Meliha Hanım'dır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bölümünde tamamladı. Usta oyuncu Sezai Aydın, Şehir tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş. Ardından kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk eğitimleri verdi. Sezai Aydın evli olup 3 çocuğu vardır. Birçok dizi ve filmde büyük bir beğeni toplayan Sezai Aydın, 20 Aralık 2021'de diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hayatını kaybetti.

Sezai Aydın Yer Aldığı Projeler

Oynadığı bazı tiyatro oyunları;

Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2012

Buluşma Yeri : Dušan Kovačević - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2008

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2007

Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2006

Seni Seviyorum : William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2004

Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2003

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2000

Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatroları - 1999

Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık

Oynadığı bazı sinema filmleri;

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Bizim Köyün Şarkısı – 2018

Oynadığı bazı dizi filmler;

Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018

Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014[11]

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009

Avrupa Yakası - Nejat- 2009

Gece Gündüz - 2008-2009

Hakkını Helal Et - Konuk Oyuncu - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek - 1998

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974

Aşk Bir Hayal - Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Seslendirmeleri;