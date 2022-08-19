Sezai Aydın Kimdir, Nerelidir? Sezai Aydın’ın Yer Aldığı Projeler
Sezai Aydın kimdir, nerelidir? Sezai Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler neler? Sezai Aydın nasıl öldü? Usta oyuncu Sezai Aydın, başta seslendirme yeteneğinin yanı sıra ekranlarda göstermiş olduğu oyunculuğu ile büyük bir ilgi topladı. Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Sezai Aydın arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. İzler için usta Oyuncu Sezai Aydın hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar…
2022-08-19 17:30:15
Sezai Aydın Kimdir?
Oyuncu Sezai Aydın kimdir? Sezai Aydın 15 Şubat 1952'de Ankara'da Dünya'ya geldi. Babası Hüseyin Bey, annesi Meliha Hanım'dır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bölümünde tamamladı. Usta oyuncu Sezai Aydın, Şehir tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş. Ardından kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk eğitimleri verdi. Sezai Aydın evli olup 3 çocuğu vardır. Birçok dizi ve filmde büyük bir beğeni toplayan Sezai Aydın, 20 Aralık 2021'de diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hayatını kaybetti.
Sezai Aydın Yer Aldığı Projeler
Oynadığı bazı tiyatro oyunları;
- Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2012
- Buluşma Yeri : Dušan Kovačević - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010
- İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2008
- Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2007
- Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2006
- Seni Seviyorum : William Douglas - Tiyatrokare - 2005
- Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2004
- Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2003
- Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2001
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2000
- Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatroları - 1999
- Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık
Oynadığı bazı sinema filmleri;
- Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
- Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
- Bizim Köyün Şarkısı – 2018
Oynadığı bazı dizi filmler;
- Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018
- Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016
- Gönül İşleri - Muzaffer - 2014[11]
- Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
- Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
- Çocukluk Günleri - 2009
- Avrupa Yakası - Nejat- 2009
- Gece Gündüz - 2008-2009
- Hakkını Helal Et - Konuk Oyuncu - 2008
- Sessiz Gemiler - 2007
- Gizli Patron - 2006
- Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
- Beni Bekledinse - 2004
- Serseri - 2003
- Kınalı Kar - 2002
- İç Güveyi Billy - 1999
- Örümcek - 1998
- Kanal Yumuşak G - 1998
- Yeni Bir Yıldız - 1997
- Umut - 1997
- Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
- Kaynanalar - 1974
- Aşk Bir Hayal - Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Seslendirmeleri;
- Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Rocky Balboa
- İnanılmaz Aile - Edna Mode
- Shrek 3, 4 - Eşek
- Testere 4, 5, 6, 7 - John Kramer
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