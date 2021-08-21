DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yellen'den Fed Başkanı Powell'a 'başkanlık' desteği
'Tarih bükmeye bayılanlar...'
Sivas namaz vakitleri
Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir? Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Bülent Ersoy Mazallah şarkısının sözleri
İstanbul namaz vakitleri
Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı
'Batı medyası ABD'nin rezilliğini iki günde unutturdu'
Kaçak elektrik kullanımında düşüş
Yüz yüze eğitim emlak piyasasını canlandıracak
Taliban ve kokona telâffuzu
Suriyeli Ebubekir: Her şey Alex De Souza'nın golüyle başladı
TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü ''Afganistan'' toplantısı
'Amerikan köpekleri'

TIMETURK / YAŞAM / Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı

Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süslenen cipe seyir halindeyken pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Sürücünün elinden yaralandığı olayın ardından kaçan 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.

50 Dakika Önce
2021-08-21 20:34:03
Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı

Olay, saat 15.00 sıralarında oteller bölgesinde meydana geldi. Sünnet düğünü için süslenen ve Erkan Altıntaş'ın (32) kullandığı 35 BFU 753 plakalı cipe, seyir halinde ilerlerken yanına yaklaşan ticari araçtaki 2 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonrası cip sürücüsü Erkan Altıntaş elinden hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla yakındaki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan polis saldırıyı düzenleyenlerin A.İ.Ç. (28) ve İ.T. (26) olduğunu belirledi. 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında sürücünün araçta tek başına olduğu ve süsleme işi bittikten sonra düğün yerine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş