Sevim Alan: Yurt Dışı Partnerim Ünlü Sanatçı Rihanna

Bülent Ersoy ve İrem Derici gibi pek çok yıldız isimin güzellik danışmanlığını yapan Türk güzellik koçu Sevim Alan, şimdi de dünyaya açılıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın ekibinden teklif alan Alan, sanatçıyla görüşmek üzere ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

Güzellik sektörünün başarılı isimlerinden Sevim Alan, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Türkiye'de 60 şubesi bulunan ve sanat dünyasından İrem Derici ve Bülent Ersoy gibi çok sayıda yıldız ismin güzellik danışmanlığını yapan Alan, şimdi dünya devleriyle çalışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İnstagram üzerinden keşfetti

Uzun süredir güzellik koçu olarak hizmet veren ve sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Sevim Alan, sosyal medya sayesinde başarılı çalışmalarını yurtdışında da tanıtma fırsatı buldu.

Özellikle son yılların popüler uygulaması İnstagram, Alan için büyük bir kapı açtı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Alan'ı keşfetti.

"Rihanna bana şimdiden uğur getirdi"

Rihanna'nın ekibi aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Sevim Alan, ünlü yıldızla çalışmak için yakında ABD'ye uçacağını açıklayarak, “Rihanna ile yollarımız İnstagram'da kesişti. Bana teklif verdiler, ben de değerlendirmek istediğimi söyledim. Yakında yanına gideceğim, detayları görüşeceğiz. Dünyanın dört bir yanına Sevim Alan markasını taşımaya hazırım. Bu teklifin sektörde duyulması bile şimdiden heyecan oluşturdu. Ayrıca işlerimiz de inanılmaz ölçüde arttı. Rihanna'nın bana şimdiden uğur getirdiğini söyleyebilirim” diye konuştu. .