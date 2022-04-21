DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım
47/1-b trafik cezası nedir? 2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Hangi kurala uymayınca 47/1-b cezası kesilir?
İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Hiranur İnsanlığa Olan Hizmetini Yıllardır Devam Ettiriyor!
Disney Plus Kaçış dizisi ne zaman başlayacak? Disney Plus Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?
Besicilere 2022 destek ödemesi yapıldı mı? Manda Malak ve Buzağı destekleri ne zaman hesaplara yatacak? Ödemeler başladı mı?
Güneş lekelerini yok eden lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri
Serverlar.gen.tr Forum Sitesi
Almanya, Rus dezenformasyon kampanyasına karşı mücadele istiyor
Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor
1 Mayıs resmi tatil mi? Arefe günü çalışılacak mı? 1 Mayıs 2022 Arefe günü resmi daireler ve bankalar açık mı?
Birleşik Krallık'ta virüs bulaşan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı
22 Nisan Cuma günü burç yorumları
Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim?
Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Serverlar.gen.tr Forum Sitesi

Serverlar.gen.tr Forum Sitesi

Popüler bir forum sitesi olarak karşımıza çıkan Serverlar.gent.tr platformunda oldukça kapsamlı içerikler yer almaktadır.

59 Dakika Önce
2022-04-21 18:19:53
Serverlar.gen.tr Forum Sitesi

Site içerisinde inceleyebileceğiniz çeşitli oyunların serverları hakkında konu başlıkları bulunmaktadır. Özellikle de online oyunlar veya bilgisayar oyunları oynayanlar için oldukça alternatif bir platformu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra serverlar konusunda detaylı bilgi almak adına da siteye göz atabilirsiniz.

Günümüzde binlerce kişi tarafından beğenilerek oynanan oyunların birçok farklı serverları bulunmaktadır. Pvp severler bu bağlamda ilgi çekmeye devam etmekte ve çeşitlilik göstermektedir. Sevilen oyunların çeşitli pvp serverları hakkında bilgi almak veya bir oyun için server oluşturabilmek adına https://www.serverlar.gen.tr adresine erişim sağlamanız yeterlidir. Sitede bu konular hakkında birçok içerik yer almaktadır.

PVP Serverlar

Pvp serverlar genel olarak günümüzde belli başlı oyunlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra daha farklı oyunlar için de pvp server kullanılması mümkündür. Bu bağlamda yardım almak ve oynadığınız oyun için sever oluşturmayı düşünüyorsanız, Serverlar.gen.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede site içeriğinde ilgili oyun için bir başlık bulabilmeniz mümkündür.

Birçok farklı server çeşidi bulunmaktadır. Genellikle serverlar oyunların mevcut halinin kopyalanması ve üzerinde farklı haritalar, modlar ve kurallar oluşturulmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda şimdiye kadar çeşitli serverları yapılmış olan oyunlar da vardır.

PVP Server Çeşitleri

Serverlar.gen.tr forum sitesinde bulabileceğiniz birçok farklı server başlığı bulunmaktadır. Genellikle online savaş veya yaşam oyunları kapsamında pvp serverların oluşumu görülmektedir. Aşağıda sizlere maddeler halinde sitede mevcut olan pvp server çeşitlerini sıraladık. Belirttiğimiz kategorileri yakından incelemek için siteye erişim sağlayabilirsiniz.

  • Metin2 pvp serverler
  • Minecraft Türk sunucuları
  • Knight Online pvp serverlar
  • Silkroad Private pvp serverlar
  • FiveM serverlar

Genel olarak belirttiğimiz başlıklar sitede yer almaktadır. Ayrıca belirtmeliyiz ki pvp serverlar bu serverı oluşturan kişiler tarafından belirlenen kural ve özelliklere sahip olmaktadır. Bu bağlamda oldukça geniş bir skalada dilediğiniz gibi server oluşturabilmeniz de mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi almak ve oyunlardaki server çeşitlerini görüntülemek için Serverlar.gen.tr forum platformuna bakabilirsiniz. Nasıl server alabileceğiniz konusunda dahi bilgilendirmeler sunulmaktadır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş