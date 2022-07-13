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TIMETURK / YAŞAM / Serkan Yavuz Kimdir?

Serkan Yavuz Kimdir?

Serkan Yavuz 1986 IĞDIR/merkez doğumludur.

3 Saat Önce
2022-07-13 15:23:21
Serkan Yavuz Kimdir?

ilk ve orta öğretimini burda tamamladıktan sonra 70.YIL CUMHURİYETİ sağlık meslek lisesi anestezi bölümünü kazanarak lise eğitimini tamamladı Yine İstanbul Marmara Üniversitesini kazanarak Anestezi bölümünden mezun olarak Üniversite hayatını tamamladı sağlık alanında bir çok hastane ve ilde çalışan YAVUZ 2010 yılında YVZ SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ( ESTENİVO )adı altında kendi saç ekim ve güzellik merkezini kurdu 2010 dan beri aktif olarak Türkiyeyi sağlık alanında tanıtan YAVUZ dünyanın bir çok farklı ülkesi ile çalışarak burada iş ortaklıkları sağladı. Uluslar arası sağlık turizm belgesine sahip olan SERKAN YAVUZ halen İstanbul'da bulunan merkezin de Uluslar arası Sağlık turizmi, saç ekimi ve estetik alanlarında hizmet vermektedir.

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