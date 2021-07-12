Serkan Tanyildizi yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Özellikle kadın, doğa ve hayvan haklarıyla ilgili yaptığı twitter ve instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serkan Tanyildizi'nin hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Serkan Tanyildizi kimdir? Serkan Tanyildizi'nin hayatıyla ilgili bilgiler.



Serkan Tanyildizi, 1986 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Serkan Tanyildizi kendisini "Girişimci, Aktivist, Sosyal Medya Uzmanı, Müzisyen ve Genç bir Siyasetçi" olarak tanımlıyor. Bir Bot Bir Mont Yardım Kampanyası'nın kurucusu olan ünlü girişimci, “Free” isimli albümüyle de biliniyor. Bir çok Siyasetçiye sosyal medya danışmanlığı yapan Serkan Tanyildizi ülke ve dünya gündemine getirdiği haberlerle ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Serkan Tanyildizi "Öncelikle ülke genelinde gündem takibini ve sosyal medya kullanımını bu doğrultuda yeni fikirler üretmeyi seviyorum. Yoğun çalışma temposu, ekip çalışmaları ve koordinasyonu gerçekten harika vakit geçirmemi sağlayan şeylerdir. Her zaman ekip ruhu ile hareket etmeyi severim belki de bu yüzden liderlik duyguları yüksek birisiyim. Ailemle vakit geçirmeyi, sevdiklerimle birlikte spor müsabakalarını, güzel filmleri ve tiyatro oyunlarını izlemeyi seviyorum. Boş zamanlarımda spor yapmayı ve leziz yemekleri olan güzel mekanları keşfetmeye çalışırım. İstanbul içinde vaktimi daha çok Kadıköy ve Ataşehir'de geçirmekteyim. Arta kalan zamanlarımda bilgisayar ve mobil oyunları oynamayı çok severim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.