Serkan Çayoğlu Kimdir? Serkan Çayoğlu Oynadığı Dizi ve Filmler Neler?
Serkan Çayoğlu kimdir? Oyuncu Serkan Çayoğlu yer aldığı dizi ve filmler neler? Serkan Çayoğlu kiminle evli? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi mi? Serkan Çayoğlu kaç boyunda? Son zamanlarda ünlü oyuncu Özge Gürel ile hayatını birleştiren oyuncu Serkan Çayoğlu arama motorunda en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Birçok dizi ve filmde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile ilgi çeken isimlerden Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. Serkan Çayoğlu aslen nereli? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…
2022-08-07 12:24:33
Serkan Çayoğlu Kimdir, Nerelidir?
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Serkan Çayoğlu Türk manken ve oyuncudur. Serkan Çayoğlu aslen nereli? Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucralıdır, anne tarafından Gümüşhane Şiranlıdır. Oyuncu Serkan Çayoğlu'nun boyu 1 metre 88 santim (1,88 cm), kilosu 80 kg ve ikizler burcudur. Ünlü oyuncunun çift yumurta olmasından dolayı kendisine benzemeyen ikiz kardeşi vardır. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nde alan Serkan Çayoğlu Ekonomi bölümü mezunudur. Oyuncu Fransızca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Serkan Çayoğlu bir zamanların popüler dizisi olan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz karakteri ile ilgi topladı. Kiraz Mevsiminde partneri olan Özge Gürel ile bu yaz nikah masasına oturdu. Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu TRT 1 ekranlarında Halka dizisinde Cihangir, Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, Hayatımın Aşkı ve Yeni Hayat gibi çeşitli projelerde rol aldı.
Serkan Çayoğlu Oynadığı Dizi Ve Filmler
- Bir Zamanlar Kıbrıs 2021
- Yeni Hayat 2020 Âdem
- Halka 2019 Cihangir
- Börü 2017 Kaya Ülgen
- Hayatımın Aşkı 2016 Demir
- Zeytin Tepesi 2014 Burak Altaylı
- Kiraz Mevsimi 2014 Ayaz
- Kuzey Güney2011- 2013
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