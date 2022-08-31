Şerit Perde Çeşitleri, Saran Perde Kalitesiyle Sunuluyor

Türkiye genelinde 150’den fazla bayisi bulunan, yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin mutlak memnuniyetini kazanan Saran Perde, kalite ve inovasyon doğrultusunda şekillendirdiği hizmet anlayışı ile sektör liderleri arasında yer alıyor.

PVC şerit perde üretimi ile farklı sektörlerin değişebilen ihtiyaçlarını karşılayabilen Saran Perde, kaliteyi ekonomik fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Kolay temizlenebilir, kolay montajlanabilir özellikte ve farklı renk seçenekleriyle sunulan Saran Perde şerit perde çeşitleri gıda sektöründen sağlık sektörüne, elektronik sektöründen bilgisayar sektörüne kadar birçok alanda tercih ediliyor.

Saran Perde Şerit Perdeleri Farklı İhtiyaçlara Yanıt Verir

Saran Perde şerit perde modelleri farklı sektörlerin değişebilen ihtiyaçlarına yönelik çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Ayırdıkları bölümde yüksek hijyen standartlarının korunmasını sağlayan, gürültüyü maskeleyen, ısı yalıtımı sunan şerit perdeler aynı zamanda farklı renklerde üretilebilmektedir.

Tercih edilen alanın gereksinimine göre mat ya da şeffaf niteliğe sahip olabilen PVC şerit perdeler geniş bir kullanım alanına sahiptir. Müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda özelleştirilebilen üretim süreçleri ve kaliteli ürünleri ile Saran Perde mutlu müşterilerinin sayısını artırmaktadır.

Saran Perde Özel Montaj Sistemi ile Konfor Sunar

Saran Perde markalı şerit perdeler özel montaj sistemi sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde monte edilebilirler. Özel kancalı takmatik askı sistemine sahip olan marka, kurulum sırasında tüm şeritlerin tek bir askıya alınmasını mümkün kılar. Sistem tamamen takılıp sökülebilir nitelik taşır.

Bu nitelik şerit perdelerden zarar görenlerin tekli olarak çıkarılabilmesini ve yenilenmesini sağlaması açısından son derece önemlidir. Geniş ürün yelpazesini konforlu çözümleri ile birleştiren Saran Perde'nin akordiyon PVC şerit perde ürünü son dönemin en popüler ürün gruplarından biridir.

Akordiyon PVC Şerit Perde Hem Tek Tarafa Hem Her İki Tarafa Katlanabilir

İmalat sürecini inovasyon ilkesi doğrultusunda kurgulayan Saran Perde, akordeon sistemi ile sunduğu faydaları artırıyor. Birbirine bağlı makas mekanizmasının başında bulunan ipin manuel olarak çekilmesi sonucu şerit perdelerin hareket etmesi sağlanırken, araç giriş çıkışının olduğu alanlarda akordeon PVC şerit perdeler konforlu bir deneyim sunuyor.

Araçlarla temaslarının engellenmesi sayesinde şerit perdelerin zarar görmesi de engellendiği için seçilen ürünlerin uzun süre kullanılması mümkün olabiliyor. Nitelim oto yıkama işletmelerinde, oto tamir atölyelerinde, lojistik tesislerde, fabrikaların giriş ve çıkış bölümlerinde akordeon sitemi sıklıkla tercih ediliyor. -5 derece ila +85 derece aralığındaki sıcaklık değerlerine sahip alanlarda kullanılabilen Saran Perde akordiyon şerit perdeler şeffaf olabildiği gibi farklı renklerde de üretilebiliyor. .