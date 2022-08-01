Serinleten içecek tarifleri | Evde ferahlatan içecek yapımı | Buz gibi nefis içecek tarifi

Yaz aylarında ferahlatan, içimizi serin tutan içecekler içmek herkesin arzu ettiği bir durum. Peki evde soğuk içecek nasıl hazırlanır? Yazın neler içilir? Serinleten içecek yapımı nasıl olur? İşte lezzetli buzlu içecek tarifleri…

Yaz aylarında serinlememizi ve ferahlamamızı sağlayan soğuk içecekler evde kolayca yapılabilir. Evde serinlemek için hangi içecekler yapılır? Soğuk içecek hazırlanışı nasıl olur? Hangi soğuk içecekler güzeldir? İşte serinleten içecek tarifleri:

Soğuk kahve nasıl yapılır?

Yaz aylarında hem dinç kalmak hem de serinlemek için soğuk kahve yapımı iyi gelecektir. Evde soğuk kahve nasıl hazırlanır? Soğuk kahve tarifi:

Soğuk kahve yapımı için malzemeler:

Granül ya da filtre kahve

Soğuk süt ve su

2 tatlı kaşığı şeker (Dileyenler şekersiz yapabilir)

İstediğiniz kadar buz

Evde kolay soğuk kahve hazırlanışı:

Pratik soğuk kahve yapımı için mutfak robotunun içerisine su, şeker ve kahveyi koyun. Eğer filtre kahve ise demledikten sonra süzüp koyunuz. Şeker eriyip, iyice karışana kadar mutfak robotunu (blender) çalıştırın. Daha sonra karışımın üzerine soğuk sütü dökünüz. Tekrar robotu kahve köpürünceye kadar çalıştırın. Sonra hazırladığınız kahveyi içerisine buz koyduğunuz bardağınıza boşaltın ve soğuk kahvenin tadını çıkarın.

Evde çilekli limonata yapımı

Sadece limonata içmekten sıkılanlar evde çilekli limonata yapımının lezzetini mutlaka tatmalılar. Yaz aylarının en güzel içeceklerinden olan çilekli limonata serinlemek için harika bir tat. İşte kolay çilekli limonata tarifi:

Çilekli limonata malzemeleri:

300-400 gr. çilek

3-4 tane limon

Yarım su bardağı toz şeker

1 litre su

Buz

Kolay çilekli limonata hazırlanışı:

Öncelikle çilekleri iyice yıkayıp, güzelce temizleyerek çilekli limonata yapımına başlayabiliriz. Sonrasında limonların suyunu çıkarıp hepsini mutfak robotuna (blender) ekleyip, toz şeker ve 1 su bardağı miktarınca suyu ekleyip blenderi başlatalım. Geri kalan suyu birkaç defa olacak şekilde yavaş yavaş ekleyerek robotu çalıştırmaya devam edelim. Sonrasında bir sürahiye veya herhangi bir kaba hazırladığınız karışımı boşaltın. Sonrasında buzluğa soğuması için koyabilirsiniz. İşte evde çilekli limonata yapımı bu kadar kolay…