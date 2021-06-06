Serinlemek için gölete girdi: Cansız bedeni çıkarıldı

Gaziantep'te serinlemek için sulama göletine giren genç boğuldu.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi'nde oturan Ömer Şavir (17), serinlemek için sulama göletine girdi.

Gencin boğulma tehlikesi yaşadığı ve gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ve gözyaşı döken anne Selvi ile baba Ökkeş'i yakınları teselli etti.

Ekipler, suda arama çalışması başlattı.

Adıyaman'dan gelen dalgıç polislerin de aramaya katılmasıyla, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedine ulaşıldı.

Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.