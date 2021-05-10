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Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki 2 çocuk ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

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10.05.2021 03:09:47
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki 2 çocuk ölü bulundu

İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan 14 yaşlarındaki Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik, serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan ve yaptıkları aramada çocukların elbiselerini göletin yakınlarında bulan aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

5 metre aralıklarla bulundular

Gölette, AFAD Su Altı Arama Timinin yaklaşık dört saat süren arama çalışmaları sonucu Sevim ve Bektik'in cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulundu.

Çalışmaları izleyen aile bireyleri, cesetlerin sudan çıkartılmasıyla sinir krizi geçirdi.

Cesetler, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Sevim ve Bektik ailelerinin 4'er kız çocuklarının bulunduğu, kaybettikleri oğullarının ise Ortaköy Devlet Hastanesinde aynı gün doğdukları öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan