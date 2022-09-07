Serenay Sarıkaya Kimdir, Nerelidir? Serenay Sarıkaya Yer Aldığı Projeler
Serenay Sarıkaya kimdir? Medcezir Mira aslen kim? 2006 Yılından beridir ekranlarda göstermiş olduğu muhteşem oyunculuk deneyimi ile Serenay Sarıkaya arama motorunda en çok gümden olan isimler arasında yer aldı. Güzel oyuncu ve model Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler…
2022-09-07 00:27:38
Serenay Sarıkaya Kimdir?
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamladı. Serenay Sarıkaya uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Güzel oyuncu ve model Sarıkaya 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katıldı. Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı.
Serenay Sarıkaya Yer Aldığı Dizi Ve Filmler
- 2006 Şaşkın-Itır-Yardımcı oyuncu
- 2008 Plajda-Aslı
- 2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin-Astrid-Seslendirme
- 2011 Hoşçakal-Sarah Başrol / Kısa film
- 2013 Behzat Ç.-Ankara Yanıyor-Melisa-Başrol
- 2016 İkimizin Yerine-Çiçek
- 2008 Peri Masalı-Talya-Başrol oyuncusu
- 2008-Limon Ağacı-Peri
- 2008-2010-Adanalı-Sofia Dikkaya
- 2010-2013-Lale Devri-Yeşim Taşkıran
- 2013 Yer Gök Aşk-Yeşim
- 2013-2015 Medcezir-Mira Beylice
- 2017-2018 Fi-Duru Durulay-Başrol oyuncusu
- 2022 Şahmaran-Şahsu
- 2022 Alice Müzikali-Alice
- 2014 Elidor-Kendisi-Başrol
- 2017-2020-Head&Shoulders-Kendisi-Başrol
- 2018 Mavi-Kendisi-Başrol
- 2021 Bvlgari-Kendisi-Marka elçisi
- 2021-Akbank-Kendisi-Başrol
Ödülleri
- 2010 Miss Turkey lik
- 2013 Elle Style Ödülleri En Stil Saç
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- Magazinci.com Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- Kristal Fare Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu
- GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri Yılın Kadını
- İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
- Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
- Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
- GSÜ EN Ödülleri En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu
- Mavi Elma Ödülleri Yılın Reklam İş Birliği
- Yılın Mimar Sinanları Yılın Mimar Sinan'ı
- Elle Stil Ödülleri Yılın Marka İş birliği
- MEF Okulları Fark Yaratanlar Ödülü
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