Serenay Sarıkaya Kimdir, Nerelidir? Serenay Sarıkaya Yer Aldığı Projeler

Serenay Sarıkaya kimdir? Medcezir Mira aslen kim? 2006 Yılından beridir ekranlarda göstermiş olduğu muhteşem oyunculuk deneyimi ile Serenay Sarıkaya arama motorunda en çok gümden olan isimler arasında yer aldı. Güzel oyuncu ve model Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler…