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TIMETURK / YAŞAM / Seren Serengil'e Göre 2021'in en skandal olayı Hadise Reza Zarrab aldatması

Seren Serengil'e Göre 2021'in en skandal olayı Hadise Reza Zarrab aldatması

Seren Serengil; Hadise, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab üçgeninde yaşananlarla ilgili iddiaları tekrar gündeme taşıdı.

3 Saat Önce
2022-01-01 14:28:51
Seren Serengil'e Göre 2021'in en skandal olayı Hadise Reza Zarrab aldatması

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Hadise'nin küslüğü sonrası ortaya atılan Reza Zarrab iddiası, 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı.

Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti.

Hadise ile arkadaşlığını bitiren Ebru Gündeş, çıkan söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında bu konuyu bir kez daha açtı.

Serengil, Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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