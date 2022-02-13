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TIMETURK / YAŞAM / Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 'Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum' dedi

2 Saat Önce
2022-02-13 16:23:49
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

Dün akşam Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıçı Serdar Ortaç yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Ortaç, vasiyetini ilk kez açıkladı.

Medyatava'nın haberine göre; 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" dedi.

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"BİRAZ BOŞ KONUŞTUM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kürtaj" açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç'a basın mensupları gelen tepkileri sordu.

Şarkıcı, "Tabi o konuda biraz boş konuştum insanların tepki vermesi normal" dedi.

"En son sevgililer gününde ne yapmıştınız?" sorusuna "En son eşim ile yemeğe çıkmıştık. Pardon boşandıktan sonrada sevgilim ile yemeğe çıkmıştık. Hayatım boyunca yemeğe çıktım." diye cevap verdi.

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40 MİLYONLUK VASİYET

Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a habercilerin "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim.

40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum." cevabını verdi. .

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