Serdar Ortaç Kimdir, Aslen Nerelidir? Serdar Ortaç Şarkıları

Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç şarkıları neler? Serdar Ortaç albümleri… Türk şarkıcı, besteci ve müzisyen Serdar Ortaç şarkıları ile gönüllerde taht kurdu. Şarkıcı Serdar Ortaç arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Serdar Ortaç hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak

Serdar Ortaç Kimdir?

Serdar Ortaç kimdir? 16 Şubat 1970'te doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir. Serdar Ortaç köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. Serdar Ortaç, İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Ortaç, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Serdar Ortaç Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Ortaç öğrenimini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. Ünlü şarkıcı bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Ortacın radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Bu şekilde ilk albümünü yaptı.

Serdar Ortaç Diskografi

1994: Aşk İçin

1996: Yaz Yağmuru

1998: Gecelerin Adamı

1999: Bilsem ki

2002: Okyanus

2004: Çakra

2006: Mesafe

2008: Nefes

2010: Kara Kedi

2012: Ray

2014: Bana Göre Aşk

2015: Çek Elini Kalbimden

2015: Serdar Bizi Diskoya Götür

2016: Gıybet

2017: Cımbız

Ödülleri