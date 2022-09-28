Serdar Ortaç Kimdir, Aslen Nerelidir? Serdar Ortaç Şarkıları
Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç şarkıları neler? Serdar Ortaç albümleri… Türk şarkıcı, besteci ve müzisyen Serdar Ortaç şarkıları ile gönüllerde taht kurdu. Şarkıcı Serdar Ortaç arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Serdar Ortaç hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak
2022-09-28 14:22:58
Serdar Ortaç Kimdir?
Serdar Ortaç kimdir? 16 Şubat 1970'te doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir. Serdar Ortaç köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. Serdar Ortaç, İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Ortaç, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Serdar Ortaç Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Ortaç öğrenimini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. Ünlü şarkıcı bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Ortacın radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Bu şekilde ilk albümünü yaptı.
Serdar Ortaç Diskografi
- 1994: Aşk İçin
- 1996: Yaz Yağmuru
- 1998: Gecelerin Adamı
- 1999: Bilsem ki
- 2002: Okyanus
- 2004: Çakra
- 2006: Mesafe
- 2008: Nefes
- 2010: Kara Kedi
- 2012: Ray
- 2014: Bana Göre Aşk
- 2015: Çek Elini Kalbimden
- 2015: Serdar Bizi Diskoya Götür
- 2016: Gıybet
- 2017: Cımbız
Ödülleri
- 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
- 1997 Milliyet Ödülleri Yılın En Sevilen Şarkısı (Padişah)
- 1999 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solist
- 2000 Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı
- 2003 Radyo ve TV Oscarları En İyi Show Programı (Serdar Ortaç'la Hep Beraber)
- 2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
- MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü (Beni Unut/Çakra)
- 2007 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik En İyi Erkek Solist
- MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü (Mesafe)
- 2009 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Solist
- Kral Müzik Ödülleri|Kral TV Video Müzik Ödülleri]] Yılın Pop Müzik Sanatçısı
- Dijital Satış Diamond Ödülü (Nefes)
- 2011 Kral Müzik Ödülleri Kral TV & Kral FM Özel Ödülü (Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı)
- Balkanika TV Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü
- Yılın Projesi Ödülü
- 2017 Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Sanatçısı
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