Serdar Noorzad: Yeni Sektörlere Açılma Kararı Aldı

Ana gelir kaynağı petrol ürünleri olan iş insanı Serdar Noorzad dijitalleşmenin hız kesmediği günümüzde e-ticarete yatırım yapmanın tam zamanı olduğu belirtti.

Pandemi ile e-ticaretin beklenen daha fazla ivme kazandığını sözlerine ekleyen Noorzad dijitale dönüşmeyen her proje rafa kalkacak bu sebepten fırsatlar kaçmadan hamle yapılması gerektiğini belirtti. Uzun zamandır üzerinde düşündüğü projesini hayata geçirmek için heyecanlandığını belirten Serdar Noorzad oluşturacağı e-ticaret projesinin Türkiye'de ilk olacağını aktardı. Artan kur farklarının altında ezilen vatandaşın bütçe dostu ürünler arayışına girdiğini ancak kaliteli ürünlere ulaşamadığını görmekteyiz. Ucuz ürün ithalatı denilince Çin akla gelmektedir. Ancak Hindistan pazarı da Çin pazarı kadar çeşitli alternatifler sunmakta. Sadece Türkiye pazarı Çin ürünlerine alıştı. Ben Hindistan'dan getirdiğim fiyat performans ürünlerini Türk alıcılar ile buluşturacağım. Bunu yaparken de e-ticaret sitelerinin uyguladığı yüksek komisyon oranlarından tüketiciyi korumuş olacağım. İthalatçının direkt kendisi olduğu bir satış zincirinde, ürünlerin en uygun fiyatlarda tüketici ile buluşmasını sağlayacağım. Serdar Noorzad bu sayede piyasa da rekabetin artacağını ve fiyatlarda nispi bir düşüş olacağını belirtti. .