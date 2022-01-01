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TIMETURK / YAŞAM / Seray Sever'den sürpriz paylaşım! 4 aylık hamile

Seray Sever'den sürpriz paylaşım! 4 aylık hamile

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever sevenlerine yılbaşı sürprizi yaptı. Sosyal medyada yeni yıla özel paylaşımlarda bulunan Sever 4 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

2 Saat Önce
2022-01-01 12:44:04
Seray Sever'den sürpriz paylaşım! 4 aylık hamile

Sunucu ve oyunculuğu ile kendinden söz ettiren Seray Sever ikizleri olacağını açıkladı. 2022 yılına hamilelik pozları ile merhaba dedi.

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi.

Sever ve Sünbül'ün anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. İkiz bebek bekleyen çiftten Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü isim karnı burnunda ilk fotoğraflarını da paylaştı.

Yeni yılı ailesiyle kutlayan Sever, payylaştığı fotoğraflara, "Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize." notunu düştü.

Seray Sever, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını ise, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." sözleriyle paylaşmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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