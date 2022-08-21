Seray Kaya Kimdir? Seray Kaya Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Seray Kaya kimdir, nerelidir? Seray Kaya yer aldığı projeler neler? Mahkum dizisinde Cemre karakteri ile büyük bir ilgi gören Seray Kaya şimdilerde “Bir Küçük Gün Işığı” dizisinde Elif karakterine hayat verecek. Oyunculuğu ile milyonları ekrana kilitleyen Seray Kaya hakkında merak edilenlere değineceğiz. Seray Kaya kaç boyunda? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Seray Kaya Kimdir?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Seray Kaya'nın boyu 1.64 kilosu ise 52'dir. Güzel oyuncu Kova burcudur. Seray Kaya Lise hayatı boyunca bir yandan da özel bir güzellik salonunda makyöz olarak çalışmıştır. Oyunculuğa büyük bir merakı olan Seray Kaya, liseden mezun olduktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü. 2012-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında Fox'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizisinde "Miray" karakterine hayat vermiştir. Miray Karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül Özdemir" karakterini canlandırmıştır. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX' da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile asıl çıkışını yakaladı. Seray Kaya, en son Fox'ta yayımlanan Mahkum adlı dizide Cemre Uysal karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrol olarak yer alacak.

Seray Kaya Yer Aldığı Dizi Ve Filmler