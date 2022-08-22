Şenol Güneş Kimdir? Şenol Güneş Başarıları

Şenol Güneş kimdir, nerelidir? Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur. Başta Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş ve Türkiye sporu başarıya götüren Şenol Güneş futbolseverler tarafından en çok merak edile isimlerden. Sizler için Şenol Güneş hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

Şenol Güneş Kimdir?

Şenol Güneş kimdir, nerelidir? Şenol Güneş futbolculuk kariyer nasıl başladı? Şenol Güneş 1 Haziran 1952, Trabzon'da doğdu. Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur. Futbolculuğa ilk adımını memleketi Trabzon'da Akçaabat Sebatspor'da başladı. Ardından yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. Güneş, 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı. Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. 2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu. Futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş, 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

Şenol Güneş Başarıları

Futbolcu Kariyeri;

Trabzonspor (19 Kupa)

Süper Lig (6): 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984

Lig (1): 1974

Türkiye Kupası (3): 1977, 1978, 1984

Süper Kupa (6): 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983

Başbakanlık Kupası (3): 1976, 1978, 1985

Teknik Direktör Kariyeri;

FIFA Dünya Kupası (1) üçüncülüğü: 2002

FIFA Konfederasyonlar Kupası (1) üçüncülüğü: 2003

Trabzonspor (5 Kupa)

Türkiye Kupası (2): 1995, 2010

Süper Kupa (2): 1995, 2010

Başbakanlık Kupası (1): 1994

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (2): 2016, 2017

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final: 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16: 2018

Bireysel