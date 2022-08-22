Şenol Güneş Kimdir? Şenol Güneş Başarıları
Şenol Güneş kimdir, nerelidir? Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur. Başta Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş ve Türkiye sporu başarıya götüren Şenol Güneş futbolseverler tarafından en çok merak edile isimlerden. Sizler için Şenol Güneş hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.
2022-08-22 11:48:06
Şenol Güneş Kimdir?
Şenol Güneş kimdir, nerelidir? Şenol Güneş futbolculuk kariyer nasıl başladı? Şenol Güneş 1 Haziran 1952, Trabzon'da doğdu. Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur. Futbolculuğa ilk adımını memleketi Trabzon'da Akçaabat Sebatspor'da başladı. Ardından yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. Güneş, 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı. Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. 2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu. Futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş, 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.
Şenol Güneş Başarıları
Futbolcu Kariyeri;
- Trabzonspor (19 Kupa)
- Süper Lig (6): 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984
- Lig (1): 1974
- Türkiye Kupası (3): 1977, 1978, 1984
- Süper Kupa (6): 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983
- Başbakanlık Kupası (3): 1976, 1978, 1985
Teknik Direktör Kariyeri;
- FIFA Dünya Kupası (1) üçüncülüğü: 2002
- FIFA Konfederasyonlar Kupası (1) üçüncülüğü: 2003
- Trabzonspor (5 Kupa)
- Türkiye Kupası (2): 1995, 2010
- Süper Kupa (2): 1995, 2010
- Başbakanlık Kupası (1): 1994
- Beşiktaş (2 Kupa)
- Süper Lig (2): 2016, 2017
- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final: 2017
- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16: 2018
Bireysel
- Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru. REKOR (1.112 dk) 1979
- Süper Lig tarihinde bir sezonda en az gol yiyen kaleci REKOR (6 gol) 1979
- Milliyet Spor Ödülleri Türkiye'de Yılın Sporcusu (2): 1979, 1980
- Milliyet Spor Ödülleri Türkiye'de Yılın Futbolcusu (1): 1979
- Milliyet Spor Ödülleri Yılın Teknik Direktörü (2): 1994, 2016[17]
- Zaman Spor Ödülleri Türkiye'de Yılın Teknik Direktörü (1): 2002
- UEFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü (1): 2002
- TGC Yılın Teknik Adamı 2002
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası 2002
- IFFHS Dünyada 21. Yüzyılın en iyi Teknik Direktörleri 51. sıra
- Türkiye millî takım tarihinde Dünya Klasmanında 7. sıraya oturtan tek teknik direktör. REKOR
- Tüm zamanlarda Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi performansı grup aşamasında bir üst tura çıkmayı grup maçları bitmeden garantileyen ilk Türk takımı REKOR (4. maç)
- Tüm zamanlarda Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi performansı grup aşamasında bir üst tura lider olarak çıkmayı grup maçları bitmeden garantileyen ilk Türk takımı REKOR (5. maç)
- Süper Lig tarihinin üst üste şampiyonluk kazanan dördüncü teknik direktörü. (Daha önce Fatih Terim, Gündüz Kılıç ve Ahmet Suat Özyazıcı üst üste şampiyonluk yaşadılar.)
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun kararı ile verilen altın kaplama sembol
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