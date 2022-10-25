Şener GYD'nin Çanakkale villa projesi satışa çıktı

Gebze, Tuzla, Armutlu ve Esenyurt'ta bulunan şubeleriyle bölgemizin en büyük gayrimenkul firması olan Şener GYD, merakla beklenen büyük projesini satışa çıkardı.

Şener Yılmaz'ın yönetim Kurulu Başkanı olduğu Şener GYD, uzun zamandır kamuoyunda merak edilen Çanakkale projesinin satışına başladı. Geçtiğimiz günler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı arsa satış yöntemiyle benzerlik bulunan projede, hak sahipleri arsasını aldıktan sonra villalarını mimari planlara sadık kalarak kendileri de yapabilecek, veya villaların yapımında kooperatif ortaklığına gidebilecek.

147 ADET VİLLANIN TAPULARI HAZIR

Çanakkale, Ayvacık, Çamköy Köyü'nde denize nazır hakim bir tepede yer alan 157.000 m2 arazi üzerine projesi çizilmiş, süper lüks 140 adet villa için parsellenmiş müstakil tapulu arsanın sahibi olmak için büyük fırsat olduğunu açıklayan Şener Yılmaz, '' Tarihi fırsatı kaçırmamak gerek. '' dedi.

Dün satışa çıkan projenin şimdiden ilgi gördüğüne değinen Şener GYD Başkanı Şener Yılmaz, lüks ama çok ucuz villa sahibi olmak, doğayla başbaşa kalmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak anlattığı villa projesiyle ilgili şunları söyledi ;

1 YILDA 3 KAT DEĞER KAZANACAK

'' Yılda on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, son zamanlarda yatırımcıların gözdesi olmuş, doğa ve denizin eşsiz güzelliğini tadabileceğiniz Ege'nin incisi Çanakkale'den arsa almanın tam zamanı.Arsa her zaman kazandıran bir yatırım aracıdır, fakat doğru yerden ve doğru zamanda alındığında bilinenin aksine kısa sürede yatırımınızı katlayabilirsiniz.Projemize dahil arsalardan birini aldığınızda bir sene içerisinde yatırımınızı 3 katına çıkartabilir, veya 1 sene içerisinde inşaatına başlanıp 24 ay içerisinde bitirilecek olan villa projemize katılarak, güncel değeri 8 milyon TL olan bir villaya maliyet fiyatına sahip olabilirsiniz.Projemiz Çanakkale'nin en sakin ve muhteşem bir doğaya sahip Asos bölgesinde gerçekleşecektir.Sınırlı sayıda arsaya özel fiyatlarla projedeki yerinizi hemen alın. Detaylar için 0 (850) 532 34 84 numaradan merkez ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.''

https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-arsa-satilik-bu-firsat-kacmaz-yeni-nesil-yatirim-projeli-arsa-firsati-1054486335/detay