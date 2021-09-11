Semih Taşyürek “Dans Eder Misin Bizimle?” klibini yayınladı

Semih Taşyürek, çocukluğunda hayalini kurduğu ve hayatı boyunca istediği gibi ünlü bir insan oldu. İnsanlar onu çektiği eğlenceli videolar ile tanıdı. Kimi zaman kışkırtıcı videolar çekti kimi zaman güldürdü. Gelişen teknolojinin ve dijital dünyanın herkese şöhret olma şansı tanıdığı günümüzde şansını denedi. Daha çok eğlenceli ve komik videolar çekerken amatör olarak da rap/hip hop tarzında müzikler yapmaya başladı.

2014 senesinde ‘İhanetle Süslediğin Aşk' şarkısının klibini yayınladı. Oldukça amatör bir ruh ile yine amatörce çekilen bu klip elbette Semih Taşyürek'i bir anda şöhret yapmadı. Ama o sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar ile takipçi ve hayran kitlesini sürekli artırtı. Şarkılarında sosyal mesajlara da yer veren Taşyürek, 4Temmuz2018 tarihinde “Çocuk İstismarına Hayır” şarkısı ile 26Ekim2018 tarihinde, “Dünyanın Bizimle Derdi Ne?” kliplerini yayınladı.

Aradan geçen bir yılın ardından 11.Eylül.2019 tarihinde Decrat ile birlikte seslendirdiği, “Umudum Yıkılmaz” şarkısını sevenleri ile buluşturdu. Bir önceki şarkısına nazaran oldukça iyi bir performans yakalayan bu şarkısı Semih Taşyürek'e yeni projeler gerçekleştirmesi için büyük bir moral verdi. Artık oldukça tanınan ve bilinen biri olarak Taşyürek, 2020 yılına gelindiğinde “Diyarbakır Yollarına” adlı şarkısını 17 Temmuz'da yayınladı.

Şimdilerde çok daha profesyonel klipler ile izleyicisinin karşısına çıkan Taşyürek, müziğinde hala sosyal mesajlar vermeye devam ediyordu. Aynı yıl çıkardığı diğer şarkısı “Bir Hayalim Var” ın klibi için “ Son altı yıl içerisinde gerçekleştirdiğim işlerin en iyisi diyebilirim” diyen Semih Taşyürek, klibi için yazılan yorumların hem çok hem de olumlu olmasından dolayı son derece mutlu oldu. Yakın bir zaman diliminde, 3 Eylül 2021 tarihinde, son şarkısı, “Dans Eder misin Bizimle?” yi çıkaran Taşyürek, her zaman olduğu gibi herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.