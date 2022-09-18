Selahattin Paşalı Kimdir? Selahattin Paşalı Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Selahattin Paşalı kimdir, nerelidir? Selahattin Paşalı yer aldığı diziler neler? Pera Palas Halit gerçek adı ne? Selahattin Paşalı evli mi? Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Selahattin Paşalı başta Kalp Atışı, Aşk 101, Pera Palas’ta Bir Gece yarısı gibi projelerde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyicinin dikkatini çekti. İzleyici tarafından oyuncu Selahattin Paşalı’nın hayatı ve projeleri merak edilmekte. Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak dilen tüm detayların cevabı...
2022-09-18 09:03:05
Selahattin Paşalı Kimdir?
Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990'da Muğla, Bodrum ilçesinde doğdu. Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu. Paşalı, altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Selahattin Paşalı ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. Selahattin Paşalı ilk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı. Oyunculuğunun beğenilmesinden ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı.2022 yılında başrollerinde Hazal Kaya ile Netflix yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakterine hayat verdi.15 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da dünyevine girdi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi
Selahattin Paşalı Yer Aldığı Dizi ve Filmler
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2017-2018
|
Kalp Atışı
|
Alp Sungur
|
Yardımcı oyuncu
|
2018
|
Bir Umut Yeter
|
Arda Özkan
|
Yardımcı oyuncu
|
2019
|
Leke
|
Arda Yenilmez
|
Yardımcı oyuncu
|
2020
|
Babil
|
Hakan Yavuncu
|
Yardımcı oyuncu
İnternet;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2020-2021
|
Aşk 101
|
Osman Demirkan
|
Dizi, başrol
|
2022-
|
Pera Palas'ta Gece Yarısı
|
Halit
|
Dizi, başrol
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2022
|
Mukavemet
|
Rahmi
|
Başrol oyuncusu
|
2022
|
Kurak Günler
|
-
|
Başrol oyuncusu
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